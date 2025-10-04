Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bu akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek ve VAR ekranının başında Ali Şansalan olacak. Karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak

GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

GOL! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Vaclav Cerny'nin golüyle içeri girerek kaleye şut çıkardı. Dönen topu Tammy Abraham tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Singo, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Yunus, Osimhen

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham