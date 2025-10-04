BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada

Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bu akşam sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Abone ol

 RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek ve VAR ekranının başında Ali Şansalan olacak. Karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak

GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Beşiktaş 

GOL! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü Vaclav Cerny'nin golüyle içeri girerek kaleye şut çıkardı. Dönen topu Tammy Abraham tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Singo, Torreira, Lemina, İlkay, Barış, Yunus, Osimhen

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham

ÖNCEKİ HABERLER
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"