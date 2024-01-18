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Galatasaray - Ümraniyespor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Ümraniyespor maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.

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Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 2-1 Ümraniyespor (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman

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