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Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u ağırlıyor. Fatih Terim, zorlu lig yarışını göz önünde bulundurarak, yedek ve genç ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek. Futbolseverler, "Galatasaray - Tuzlaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını arıyor. Galatasaray - Tuzlaspor muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray - Tuzlaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Okan, Emin Bayram, Donk, Ahmet, Seri, Selçuk, Nzonzi, Taylan, Yunus, Jimmy, Erencan

Tuzlaspor: Bayram, Türker, Can Otman, Kemal Tokak, Bülent, Sefa Aksoy, Sadık, Mehmet Özdıraz, Muhammed, Devrim, Göksu

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