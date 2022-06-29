Galatasaray transferde hız kesmiyor: Hedef'te Real Madrid'in yıldızı var
Galatasaray'da Okan Buruk göreve başladıktan sonra transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gündeme tekrardan yıldız futbolcu Isco geldi. İspanya basını konuya değinirken, Galatasaray'ın Isco ile bir sıçrama yapacağını belirtti. İşte detaylar...
Galatasaray'da hedef şampiyonluk ve gündem de 10 numara transferi...
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Teknik direktör Okan Buruk, takımla yaptığı ilk çalışmada, "Şampiyonluğa inanmayan varsa şimdiden söylesin" diyerek ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.
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Ayrıca imza töreninde de orta sahayı güçlendirmek istediklerini açıklamıştı.
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Bu mevki için sarı-kırmızılılara her gün yeni bir isim yazılıyor.
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