Galatasaray transferde durmuyor, bir yıldız daha yolda! Yaser Asprilla bu gece İstanbul'a inecek

Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı

Bu transfer, sadece bir takviye değil aynı zamanda bir prestij zaferi oldu. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa'nın köklü kulüpleri de devredeydi. Ancak Girona'ya en yüksek ve en iyi teklifi sunan Galatasaray, rakiplerine transfer çalımı atarak işi bitirdi.