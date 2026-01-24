Galatasaray transferde durmuyor, bir yıldız daha yolda! Yaser Asprilla bu gece İstanbul'a inecek
Noa Lang transferiyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, hız kesmeden ikinci bombayı patlattı! Girona'nın 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Yaser Asprilla ile her konuda anlaşma sağlandı. Benfica, Ajax ve Marsilya'nın elinden kapılan genç yetenek, imzayı atmak için bu gece İstanbul'da olacak.
Galatasaray yönetimi, transferde "çifte bayram" yaşatıyor. Noa Lang'ı bitiren Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Girona forması giyen Yaser Asprilla transferinde de mutlu sona ulaştı.
Kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşılan Kolombiyalı kanat oyuncusunun uçuş planı da belli oldu. Asprilla'nın bu gece saat 23.00'te İstanbul'a iniş yapması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Bu transfer, sadece bir takviye değil aynı zamanda bir prestij zaferi oldu. Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Benfica, Ajax ve Marsilya gibi Avrupa'nın köklü kulüpleri de devredeydi. Ancak Girona'ya en yüksek ve en iyi teklifi sunan Galatasaray, rakiplerine transfer çalımı atarak işi bitirdi.
Transferin maliyeti...
Transferin mali yapısı da netleşti. Asprilla, ilk etapta kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmede yer alan "belirli sayıda maça çıkma" şartının gerçekleşmesi durumunda ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Operasyonun Galatasaray'a maliyetinin 23 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.