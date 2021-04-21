Galatasaray Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, zorlu maçtan galibiyet çıkarıp seri başlatmak istiyor. 4 maçtır berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Peki; Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Aslan, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan Fırtına, ligde 4. sırada yer alıyor.
Galatasaray - Trabzonspor
Stat: Türk Telekom
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny