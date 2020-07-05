Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Lider Başakşehir’in 2 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, güçlü rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmenin hesabını yapıyor. Son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen Galatasaray ise yarışa tutunmak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 30. haftası, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren bir derbiye sahne oluyor.

Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan ve zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, son 2 maçında birer puanla yetinen Trabzonspor'u konuk ediyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak ve zorlu maç aç beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Trabzonspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Seri, Ömer, Feghouli, Emre

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth