Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanın ardından Gaziantep'e gidecek Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın saat 20.30'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.