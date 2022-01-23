Galatasaray- Trabzonspor maçı canlı yayın

Galatasaray lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 27, Trabzonspor'un ise 51 puanı bulunuyor.

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22 haftada sadece 7 galibiyet alabilen ve Domenec Torrent'le de çıkış yakalayamayan Galatasaray, 15 galibiyetle lider durumdaki Trabzonspor'u konuk ediyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Taylan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil



Yedekler: İsmail, Yedlin, van Aanholt, Babel, Morutan, Luyindama, Barış Alper, Bartuğ, Arda, Feghouli



Teknik Direktör: Domenec Torrent

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

Yedekler: Erce, Arda, Ahmetcan, Serkan, İsmail, Siopis, Yunus, Hamsik, Cem, Salih

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

GALATASARAY - TRABZONSPOR

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Hakem: Atilla Karaoğlan

Stat: Nef