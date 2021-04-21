Galatasaray Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, zorlu maçtan galibiyet çıkarıp seri başlatmak istiyor. 4 maçtır berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor ve kritik mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Aslan, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan Fırtına, ligde 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray: 0 - 0 :Trabzonspor

(İkinci yarı oynanıyor)

55' Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta top kaleci Muslera'nın üzerine gidiyor.

44' Ryan Babel'in ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan çektiği şutta top kalenin yanından auta çıkıyor.

26' Lewis Baker'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ekuban ön direkte topu arka tarafa çeviriyor ve o bölgede bulunan Anthony Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direkten dönüyor.

25' Djaniny'nin kafa pası ile savunma arkasına koşu yapan Anastasios Bakasetas topla buluşuyor. Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası içinden çektiği sert şutta Muslera mutlak bir gol şansına engel oluyor ve topu kornere çeliyor.

24' Gedson Fernandes'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sofiane Feghouli bir topuk vuruşu deniyor ama top kalenin yanından auta çıkıyor.

12' Taylan Antalyalı'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaparzında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda top savunmadan sekiyor ve kornere çıkıyor.

10' Anastasios Bakasetas'ın sağ kanattan kaleye direk gönderdiği köşe vuruşunda Muslera son anda topu tekrardan kornere çeliyor.

4' Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası yakını sağ çaprazdan çektiği sert şutta Muslera direk dibinde topu çelmeyi başarıyor.

2' Orta sahada aldığı top ile kaleye doğru ilerleyen Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1' Anastasios Bakasetas'ın pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djaniny'nin şutunda top kaleci Muslera'nın üstüne gidiyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny