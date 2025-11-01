BIST 10.972
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı açıklandı

Galatasaray bugün evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR'ı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın VAR'ı Alper Çetin oldu.

ZORLU MÜCADELEDE HAKEMLER AÇIKLANDI

Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.

