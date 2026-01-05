Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşan Galatasaray ve Trabzonspor, bu kez Süper Kupa yarı finalinde, final biletini almak için sahaya çıkıyor.

Galatasaray 0 - 0 Trabzonspor

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

DERBİDE HEDEF FİNAL

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçında hata yapmak istemeyen takımlar, heyecan dolu derbide final biletini almak istiyor. 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa final maçında hangi takımın yer alacağı merak edilirken, Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

"DAHA ÖNCE BU KUPAYI DEFALARCA KAZANDIK"

Süper Kupa yarı final karşılaşması öncesi son durumu değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Galatasaray olarak daha önce bu kupayı defalarca kazandık. Üstüne çalıştığımız her kupa önemli. İki takım, bu dönem zor zamanlar geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nda olan oyuncularımız var. Ligdeki tempo nedeniyle de çok fazla maç trafiği var. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bu durum Trabzonspor için de geçerli. Çok iyi iki takım mücadele edecek. Çok başarılı bir teknik adamla, başarılı bir sezon geçiren bir Trabzonspor var. Bizim de hem Avrupa'da hem de Türkiye'de hedeflerimiz var. Umarım sakatlıkların olmadığı, oyunun güzel olduğu bir maç olur.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR ARASINDA 142. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona erdi.

"BEN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şunları kaydetti:

Galatasaray da bir dönem sıkıntı yaşadı. Olabiliyor. Kadro genişliği biraz bizde sıkıntıydı. 1-2 oyuncu eksik kaldığında zor bir durumda kalacağımızı söylerdim. Değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Sakatlıklar olur. Başka oyuncular var. Bir gol atarsın hayatın değişir. Bu oyun böyle. Eğer kadrodaysan genç veya yaşlı olmuşsun fark etmez. Ben, oyuncularıma güveniyorum.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 9. KEZ RAKİP

Bu karşılaşma iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 7 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.