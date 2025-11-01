Galatasaray - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, evinde ligde 2. sırada bulunan Trabzonspor'u ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor ile mücadele ediyor.

Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyordu. Bordo-mavililer ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray - Trabzonspor

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.

Uğurcan Çakır için duygusal maç

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.

Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fırtına, üst üste 5. galibiyet peşinde

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Fatih Tekke 3 puan istiyor

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray’la kozlarını paylaşacak Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, dört derbi mağlubiyetinin acısını çıkarmaya kararlı. Tecrübeli hoca, İstanbul’da ilk büyük zaferini elde etmek için takımı ateşledi.

Okan Buruk planı netleştirdi

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu zorlu derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk, kadrodaki eksikleri göz ardı etmeden galibiyet stratejisini şekillendirdi.