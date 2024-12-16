Galatasaray - Trabzonspor / Canlı

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuş ediyor.

Galatasaray 3 - 3 Trabzonspor

3'GOL! Galatasaray, Batshuayi'nin penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi.

61'Mertens'in pozisyonunu VAR'da inceleyen Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti.

60'Galatasaray penaltı bekliyor. Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı topu Barış kafayla ceza sahasına indirdi. Mertens, Malheiro ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

55'GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle maçta 3-2 öne geçti.

51'GOL! Trabzonspor, Banza'nın golüyle beraberliği yakaladı.

45'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısı 2-1'lik skorla tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika daha ilave edildi.

42'Mertens, Serdar'a baskı yaptı ve topu takımına kazandırdıktan sonra Berkan'ın pası ile sol kanattan takımını hızla hücuma çıkardı. Belçikalı yıldız, savunma arkasına koşu gösteren Barış'a pasını göndermek istedi. Savunma son anda araya girdi.

38'Maçın temposu bu dakikalarda epey yüksek.

37'Sağdan hücuma katılan Malheiro'nun içeri açtığı orta Berkan'a çarparak dışarı gitti. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

34'KALECİ UĞURCAN! Soldan ceza sahasına giren Sallai, pasını içeri yerden gönderdi. Barış Alper, penaltı noktasında sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Uğurcan ayakları ile topun gol olmasını engelledi.

32'Barış Alper, yayda Sara'nın önüne bıraktı. Sara bekletmeden ceza sahasının solundan hareketlenen Sallai'ye yerden pasını aktardı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı. Korner.

29'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün harika golüyle maçta yeniden öne geçti. Mertens'in pasında sağ iç boşlukta topu alan Yunus, açısını düzelttikten sonra ceza yayına girmeden çok şık bir plase ile kaleci Uğurcan'ı mağlup etti, 2-1.

26'Serdar Saatçı, kendi yarı alanında Barış Alper ile girdiği hava topu mücadelesinde kendini yere bıraktı.

22'Ozan'ın gördüğü sarı karta itiraz eden Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

16'GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakaladı, 1-1. Rakip yarı alanda kaybedilen top sonrası Trabzonspor, hızlı hücuma çıktı. Cham, sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Kale yakınında iyi yükselen Ozan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

14'Trabzonspor yine etkili geldi. Nwakaeme, oyunun yönünü soldan sağa çevirdi. Visca, ceza sahasında ortasını içeri göndermek isterken Muslera topun kontrolünü sağladı.

10'Trabzonspor gole yaklaştı. Rakip yarı alanda sol iç çaprazda topu alan Mendy, direkt kaleyi düşündü. Muslera harika çıkardı. Korner.

8'GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Sağ çaprazda pası alan Yunus, savunma arkasına sarkan Mertens'e derin pas gönderdi. Mertens, kaleci Uğurcan'la karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı.

5'Yunus Akgün ile hücuma hızlı çıkan Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Sallai, çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Korner.

3'Serdar Saatçı, ora alanda Mertens'e faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus, Barış

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Cham, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza

Galatasaray'da 2 eksik

Bordo-mavililerle oynayacağı mücadele öncesi sakat oyuncularından sevindiren haber alan Galatasaray'da 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Metehan Baltacı ile Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Mauro Icardi derbide olmayacak.

Sarı-kırmızılılara sevindiren haber

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi tedavilerine devam edilen sakat futbolculardan sevindiren haber geldi. Malmö maçında sakatlanarak çıkan ve MR'ı çekilen Davinson Sanchez hakkında korkulan bir şeyin olmadığı belirtildi. Sivasspor maçında sakatlanan ve karşılaşmayı terk eden Victor Osimhen karşılaşmada yedekler arasında yer alırken Barış Alper Yılmaz ise karşılaşmaya 11'de başlayacak.

Tedavilerine uzun süredir devam edilirken Kaan Ayhan derbiye ilk 11'de başlayacak, Ismael Jakobs ise Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Trabzonspor karşısında forma giymek üzere yedek kulübesinde yer alacak.

Trabzonspor'da eksikler Şenol Güneş'i düşündürüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Trabzspor'un eksik oyunculardan başı dertte. 15 hafta sonunda 16 puanla 15. sırada yer alan bordo-mavililerde; Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Serkan Asan ve Savic Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in de kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da Batagov'un durumunun da maç saati netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Trabzonspor'a üstünlük

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor 137 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu maçlardan 62'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, bordo mavililer ise 44 maçtan üstün ayrıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 31 maç ise beraberlikle tamamlandı.