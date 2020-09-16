Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi konuştu

Terim, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Muslera'nın ayağının kırılması ile bizim de kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı ile Muslera bizim için önemli bir figür. Kalemizde olması bizim için büyük bir güven vesilesi. Allah beterinden saklasın diyoruz. Bir an öncesi dönmesi için gerek doktorlar gerek kendisi çalışıyor. Diğer kalecilerimize de güveniyoruz. Gerek Fatih gerek Okan bizle devam edecekler. Muslera'nın futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Bu kadar hizmeti olmuş bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz."