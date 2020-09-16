Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçı öncesi konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Azerbaycan'la kardeş olduklarını fakat sahada Neftçi takımı ile gerçek manada mücadele edeceklerini söyledi.
Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun yıllar sonra Bakü'de bulunmaktan mutlu olduğunu, Azerbaycan'ı çok sevdiğini belirtti.
Azerbaycan'da kendilerini vatanlarında gibi hissettiklerini vurgulayan Terim, "Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz. Azerbaycan'da bize karşı müthiş sevgi var. Fakat saha herkesin kazanmak isteyeceği bir yer olmalıdır. Neftçi'nin oyuncuları da iyi. Onun için dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak ister. Saha ayrı, dışarısı ayrı. Neftçi Azerbaycan'ın en önemli takımlarından biri. Son 3 sezondur bu seviyelerde oynayan bir ekip. Son maçta mağlup oldular. Önemli oyuncuları da var. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.
Terim, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Muslera'nın ayağının kırılması ile bizim de kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı ile Muslera bizim için önemli bir figür. Kalemizde olması bizim için büyük bir güven vesilesi. Allah beterinden saklasın diyoruz. Bir an öncesi dönmesi için gerek doktorlar gerek kendisi çalışıyor. Diğer kalecilerimize de güveniyoruz. Gerek Fatih gerek Okan bizle devam edecekler. Muslera'nın futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Bu kadar hizmeti olmuş bir oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz."
Galatasaray'ın yeni sezondaki transfer çalışmalarını da değerlendiren Terim, ekonomik durum nedeniyle transferlerin kolay yapılmadığını belirtti.