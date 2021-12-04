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Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor

Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor

Galatasaray'ın Altay'ı ağırladığı mücadelede konuk ekip, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Verilen karar sosyal medyada tepki topladı.

Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor

Altay'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından hakem Cüneyt Çakır ve Bahattin Şimşek'e büyük tepki var. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, İzmir ekibi aleyhine verdiği penaltı nedeniyle iki hakeme ateş püskürdü.

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Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor

Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR tarafından uyarıldı. Kenara gelerek pozisyonu monitörden izleyen Çakır, İbrahim'in kafa vuruşu sonrası Berkan'ın topa elle müdahale ettiğine hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 

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Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor

Penaltıyı gole çeviren Bamba, Altay'a 2-2'lik beraberliği getirdi. Sosyal medyada penaltı kararıyla çılgına dönen binlerce Galatasaray taraftarı hakem yönetimine ağır ithamlarda bulundu.

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Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a tepki dinmiyor
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