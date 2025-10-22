BIST 10.551
Galatasaray taraftarından Filistin’e anlamlı destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin’e destek mesajı verdi.

Galatasaray taraftarından Filistin’e anlamlı destek - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. 

Galatasaray taraftarından Filistin’e anlamlı destek - Resim: 2

Sarı kırmızılıların 3-1 kazandığı maç öncesi Galatasaray taraftarı, Filistin'e desteğini yineledi.

Galatasaray taraftarından Filistin’e anlamlı destek - Resim: 3

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

Galatasaray taraftarından Filistin’e anlamlı destek - Resim: 4

Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.

