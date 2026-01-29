Galatasaray taraftarı havalara uçtu! Torreira imzayı resmen atacak

GALATASARAY'DAN TORREIRA İÇİN YENİ KARAR

Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında önemli bir karar aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde de istikrarı koruma hedefiyle hareket ediyor.