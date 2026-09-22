Galatasaray taraftarı bu haberi bekliyordu! Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta sahaya çıkan, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynayan Victor Osimhen, sakatlığından dolayı Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı. Öte yandan sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin de tedavisinin devam ettiği ve Kasımpaşa maçında forma giyebileceği kaydedildi.



