Galatasaray St Johnstone maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşıyor. Aslan, rakibini elemesi halinde play-off aşamasında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalıyor ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanıyor.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Aslan, turu geçmesi halinde play-off aşamasında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Galatasaray, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Galatasaray: 1 - 1 :St. Johnstone

(İkinci yarı oynanıyor)

60' GOOLLL! Galatasaray, Sacha Boey ile eşitliği sağlıyor! Sağ kanatta topla buluşan Boey ceza sahasına girer girmez sert vuruyor ve sol köşeden topu ağlara gönderiyor.

58' GOL! St. Johnstone, Jason Kerr'in penaltıdan attığı golle öne geçiyor.

54' KIRMIZI KART! Aytaç Kara'nın riskli pasını kontrol edemeyen Muslera ceza sahası içinde Christopher Kane'yi düşürüyor ve Sandro Scharer penaltı noktasını gösteriyor. Muslera, Kane'ye yaptığı penaltı sonrası direkt kırmızı kart ile oyundan atılıyor. Galatasaray'da orta sahadan Aytaç oyundan çıkıyor ve kaleci Berk Balaban oyuna giriyor.