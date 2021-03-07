Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçını kazanmasıyla 2. sıraya gerileyen Galatasaray, Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor'u konuk ediyor. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Aslan, zirve yarışından kopmamak için bu hafta da kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki; Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan Galatasaray; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Sivasspor ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 33 puanla 11. sırada yer buldu. ki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Galatasaray - Sivasspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1