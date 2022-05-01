Galatasaray Sivasspor CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Galatasaray - Sivasspor

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel (Emre), Kerem, Mohamed

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Hakan, Erdoğan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Yatabare

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı.