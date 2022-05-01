Galatasaray Sivasspor CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sahasında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, taraftarı önünde bu maçı da kazanmak istiyor. Sivasspor ise puan ya da puanlar peşinde. Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Galatasaray - Sivasspor
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel (Emre), Kerem, Mohamed
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Hakan, Erdoğan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Yatabare
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı.