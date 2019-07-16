Galatasaray Seri'yle anlaştı sıra kulübünde! Transfer bombası patlıyor

SERI 'EVET' DEDİ GÖZLER FULHAM'DA - Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya ikna etti. Birçok talibi olan yıldız futbolcu için Fulham'a bir sezon kiralama bedeli olarak 1.5 milyon önerildi. İngilizler rakamı az bulurken İtalyan ekipleri de Fildişili oyuncunun peşine düştü.