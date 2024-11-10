Galatasaray- Samsunspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sezonun flaş ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk gol Galatasaray'dan geldi.Abone ol
Süper Lig'de lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 16:00'da başlayan maçı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray- Samsunspor (1-0)
3- GOOOL! Maçta ilk gol Galatasaray'dan geldi. Topu ağlarla buluşturan isim Osimhen oldu. Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi. Mertens, savunmanın arkasına sarkan Torreira'yı gördü. Torreira'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Osimhen, muhteşem yükselerek kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.
İki takımın 11'leri şöyle:
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji