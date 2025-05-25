Galatasaray şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluğu Yenikapı'da düzenlenen "Champions Fest" organizasyonuyla kutluyor. Üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket eden takım, binlerce taraftarla buluştu; kutlamalar 200 binden fazla kişinin katılımıyla devam ederken, etkinlik alanına girişler ücretsiz ve metro seferleri 01.30’a kadar uzatıldı.

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Trendyol Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlanıyor.

18:37 OYUNCULARDAN OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR

Abdülkerim Bardakcı: "Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız."

Yunus Akgün: "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray!"

Günay Güvenç: "Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum."

18:34 EBRU YAŞAR SAHNE ALDI

Ebru Yaşar, Yenikapı'yı dolduran Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu.

18:00 ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE YOLA ÇIKTILAR

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle yola çıktı ve şampiyonluk turu başladı.

17:31 TARAFTARLAR, TAKIMI BEKLİYOR

17:01 KUTLAMALARIN PLANI

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar ve tüm detaylar duyuruldu.

15:30 KATILIM ÜCRETSİZ, ULAŞIM İÇİN AÇIKLAMA

Kutlamalara katılımın ücretsiz olduğuna değinen Eray Yazgan, "Sadece GS Plus indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var. Aynı zamanda da bir VIP ve loca alanı oluşturduk. Oranın da satışları devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 ve M9 metro hatlarının 01.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

12:05 KAPILAR AÇILDI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Hem 5. yıldızımıza hem de 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun da karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız buraya geldi gitti. Saat 12.00'den itibaren Fan Zone açılacak. Saat 15.00'ten itibaren taraftarımızı alana alacağız. Organizasyon saat 23.30'a kadar devam edecek. Buraya geliş çok kolay değil. Sosyal medyamızda paylaşılan önerileri taraftarımızın dikkatle takip etmesi gerek. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeliler. Araçları park edecek yer yok. Kupa töreninde burada olacağız. Yepyeni bir şey deniyoruz. Umarım başarılı oluruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de Avrupa kupasını burada milyonlar önünde kaldırma imkanımız olur. Taraftarlarımızdan ricamız lütfen emniyet ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Alana meşale veya yanıcı maddelerle girmeye çalışmasınlar. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart veya afiş kabul edilmeyecek" dedi.

16:03 TARAFTAR SAYISI 200 BİNİ AŞTI

beIN Sports'un haberine göre; Yenikapı'da 16.00 itibarıyla 200 bin Galatasaraylı taraftar bulunuyor.

11:00 KUTLAMALAR YENİ KAPIDA

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı. "Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yapıyor.