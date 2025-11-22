HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
GALATASARAY 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper
Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang
STAT: RAMS PARK
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1