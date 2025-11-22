BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında

Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Abone ol

GALATASARAY 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang

STAT: RAMS PARK
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
Sivas'ta günlerdir aranan Musa dedenin cansız bedeni bulundu
Sivas'ta günlerdir aranan Musa dedenin cansız bedeni bulundu
İtalya'dan ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planına ilişkin açıklama
İtalya'dan ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planına ilişkin açıklama
DEM Partili Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaraladı
DEM Partili Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaraladı