BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray - Rizespor Süper Lig maçı

Galatasaray - Rizespor Süper Lig maçı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Galatasaray 1-0 Rizespor (CANLI SKOR)

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen

Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti
Hamas: İsrail, Gazze'de sivilleri tahliye etmeye zorluyor
Hamas: İsrail, Gazze'de sivilleri tahliye etmeye zorluyor
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Yüksek İrtifa" grubu konser verdi
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Yüksek İrtifa" grubu konser verdi
Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk sözler!
Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde kritik mesajlar: Bin yıllık mazimiz devam edecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde kritik mesajlar: Bin yıllık mazimiz devam edecek!
Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Sivil iradenin emrinde olacaksınız
Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Sivil iradenin emrinde olacaksınız
Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor
Batista Mendy, La Liga ekibi Sevilla’ya transfer olmaya hazırlanıyor
Husiler duyurdu: İsrail saldırısında başbakan ile çok sayıda bakan öldü!
Husiler duyurdu: İsrail saldırısında başbakan ile çok sayıda bakan öldü!
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Al-Hilal yolunda
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Al-Hilal yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka müjdelerimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka müjdelerimiz olacak
Küresel Kararlılık Filosu: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
Küresel Kararlılık Filosu: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi...
Giresun'da restoran alev alev yandı! Kullanılamaz hale geldi...