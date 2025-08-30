HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray - Rizespor Süper Lig maçı
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile karşılaşacak.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Rizespor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Galatasaray 1-0 Rizespor (CANLI SKOR)
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen
Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe