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Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'u ağırlıyor. Geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde eden Galatasaray, bu maçı da kazanarak seri yakalamak istiyor. Rizespor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Galatasaray - Rizespor

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Erick, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Cemali, Fernandes, Dabo, Yusuf, Boyd, Boldrin, Pohjanpalo

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı. Oynadığı maçların 6'sını kazanırken 5'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Karadeniz ekibi ise 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi.

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