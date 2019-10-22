Galatasaray Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Club Brugge ile berabere kalan ve sahasında PSG'ye yenilen Galatasaray ilk galibiyetini almak için Real Madrid'i mağlup etmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Galatasaray: 0 - 1 :Real Madrid

(İlk yarı oynanıyor)

18' GOL! Kısa paslarla ceza sahasına giren Eden Hazard, topu penaltı noktasına çeviriyor. Toni Kroos bekletmeden yaptığı vuruş Jean Michael Seri'ye çarparak ağlara gidiyor ve Real Madrid karşılaşmada 1-0 öne geçiyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Daniele Orsato (İtalya)

Saat: 22.00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray'da Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Real Madrid'de 6 eksik

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.