Galatasaray- Rangers maçı hakkında Steven Gerrard favoriyi gösterdi

Liverpool efsanesi, Rangers teknik direktörü Steven Gerrard, Galatasaray ile karşılaşacakları mücadelede favorinin sarı-kırmızılı ekip olduğunu belirtti. Galatasaray'a çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Gerrard, 'çok tecrübeliler' dedi.

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard ve futbolcu Filip Helander, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Gerrard, "Joe Aribo ve Glen Kamara bizimle olmayacak, Ryan Jack ve Brandon Baker dün antrenmana çıktılar, iyi durumdalar. Cedric Itten'ın dizinde bir problem var, o da bizimle olamayacak" ifadelerini kullandı.

İskoçya Ligi'nde son oynadıkları Motherwell maçındaki performanslarıyla ilgili gelen bir soruya Gerrard, "Evet, çok iyi bir galibiyet oldu bizim için. Ama artık bu geçmişte kaldı. Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız. Takım çok iyi çalıştı, sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun bir önceki turdaki karşılaştıkları Willem ile Galatasaray'ın kıyaslamasını yapmasını istemesi üzerine Steven Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler" diyerek;

Bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız"

UEFA ülke sıralaması adına İskoçya için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gerrard, "Tabii İskoç takımları için çok önemli bir maç, ülke sıralaması adına. Biz de her şeyimizi vereceğiz bu maçta. İskoçya için çok önemli olsa da, ilk olarak bizim için önemli bir maç" ifadelerini kullandı.

Gerrard, transferle ilgili gelen soruya ise "Ben ne istediğimizi söyledim. Avrupa Ligi'ne girersek her şey değişebilir. Ben bu soruyu cevaplayamam, daha önce ne istediğimi söyledim" yanıtını verdi.

Taylan Antalyalı'nın eski bir röportajında Steven Gerrard'ı idolü olarak tanımlamasını nasıl yorumladığı sorusuna İngiliz teknik adam şu yanıtı verdi: "Öncelikle Taylan Antalyalı bunu söylediği için çok mutluyum. Ben Galatasaray camiasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok tecrübeli bir takım, bu tip maçları da çok oynamış bir takım. Tabii ki stoperleri çok kuvvetli. Ama sadece stoperleri değil, Falcao'ya kadar her mevkide çok iyi bir takım. Çok saygı duyuyorum."

Filip Helander de aynı düşünüyor

Rangers'ın savunma oyuncusu Filip Helander ise Galatasaray maçını oynamak için sabırsızlandıklarını, favorinin Galatasaray olduğunu söyledi. Helander yaptığı açıklamada, "Seyircisiz olsa da sabırsızlanıyoruz. Evet Galatasaray çok iyi oyunculara sahip, bu yüzden çok güzel bir maç olacak. Ev sahibi olmamız seyahat yapmadığımız için bir avantaj, zemini de biliyoruz. Kendi evimizdeyiz ama tabii ki avantajı biraz kaybediyoruz, seyircimiz olmadığı için" dedi.

"Forvetleri çok iyi oyuncular, hata yapmamalıyız"

Avrupa'da iyi tecrübe kazandıklarını dile getiren Helander, Galatasaray ile ilgili ise şunları söyledi: "Çok iyi bir tecrübe oldu bizim için takım olarak geçen sezon. Bu sezon da gruplara katılıp iyi bir performans sergileriz umarım. Avrupa'da tabii ki çok büyük rakiplere karşı oynuyorsunuz, Galatasaray da büyük bir rakip. Savunmada çok dikkatli olmamız lazım, büyük bir maç, Galatasaray forvetleri çok iyi oyuncular, hata yapmamalıyız. Tabii ki böyle bir rakibe karşı oynamak çok farklı. Daha dikkatli olmamız gerek, daha konsantre olmamız gerek. Sonuçta 90 dakika oynuyoruz."

Helander son olarak Steven Gerrard'ın favori Galatasaray açıklamasıyla ilgili olarak, "Doğru, Galatasaray kesinlikle favori bu maçta. Çok tecrübeli, bu maçları çok oynamış bir takım. Ama biz de iyi durumdayız. Son 2 sezondur Avrupa'da oynuyoruz ve kendimize inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.