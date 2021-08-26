Galatasaray Randers maçında ilk 11'ler belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini konuk ediyor. İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini ağırlıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 21.00'de başlayacak müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çalacak ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanacak.
Aslan, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.
Galatasaray - Randers
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Aleksei Kulbakov (Belarus)
Saat: 21.00
Yayın: Spor Smart (D-Smart)
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne
Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho