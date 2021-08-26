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Galatasaray Randers maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Randers maçında ilk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini konuk ediyor. İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini ağırlıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 21.00'de başlayacak müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çalacak ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Aslan, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

Galatasaray - Randers

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Aleksei Kulbakov (Belarus)
Saat: 21.00
Yayın: Spor Smart (D-Smart)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

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