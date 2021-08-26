Galatasaray Randers maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini konuk ediyor. İki takım arasındaki ilk mücadele 1-1 sona ermişti. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini ağırlıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 21.00'de başlayan müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çalıyor ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanıyor.
Aslan, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışıyor.
Galatasaray: 0 - 1 :Randers
(İlk yarı sona erdi)
39' Mikkel Kallesoe rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
34' Ceza sahası içinde topla buluşan Tosin Kehinde sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Fernando Muslera topa sahip oldu.
33' Ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu altıpas üzerinde vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.
32' Sofiane Feghouli'nin ara pasında Mbaye Diagne ceza alanında topla buluştu ve kaleciden kurtardı. Sağ çaprazdan vuruşunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında savunma topu kornere gönderdi.
32' Sacha Boey rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti. Kaleci Patrik Carlgren topa sahip oldu.
22' Ceza sahası içinde topla buluşan Ryan Babel sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Patrik Carlgren kurtardı.
20' Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Patrik Carlgren kurtardı.
13' Marvin Egho'nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.
11' GOL! Marvin Egho, Randers'i öne geçiren golü attı! Sağ kanattan gelişen Randers atağında Kehinde'nin ceza alanına ortasında Egho'nun kafa vuruşu ağlara gitti.
8' Ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan Sofiane Feghouli'nin çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
7' Mbaye Diagne'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut defansın son anda araya girmesi ile engellendi.
4' Kerem Aktürkoğlu rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne
Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho