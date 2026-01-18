BIST 12.669
Galatasaray puan kaybetti Dursun Özbek soluğu soyunma odasında aldı

Galatasaray'ın Rams Park'ta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Başkan Dursun Özbek maç biter bitmez soluğu soyunma odasında aldı. Özbek'in takım ve teknik heyetle yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı şok beraberlik ve oynanan etkisiz futbol, Sarı-Kırmızılı camiada sinirleri gerdi. Maçın son düdüğüyle birlikte tribünlerden yükselen "Yönetim istifa" tezahüratları sonrası Başkan Dursun Özbek harekete geçti.

Protokol tribününden direkt olarak soyunma odasına inen Başkan Özbek'in, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi. 

Morallerin bozuk olduğu soyunma odasında kısa bir konuşma yapan Özbek'in, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Puan kayıpları olur, önemli olan buradan ders çıkarmak. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın" diyerek takıma moral vermeye çalıştığı belirtildi.

Başkan Özbek'in soyunma odasında yaklaşık 10 dakika kaldığı ve Okan Buruk ile ayaküstü bir değerlendirme toplantısı yaptığı da gelen bilgiler arasında. Yönetim kanadının, artan tepkiler ve transfer beklentisi nedeniyle hafta içinde acil bir toplantı yapması bekleniyor.

