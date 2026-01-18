Galatasaray puan kaybetti Dursun Özbek soluğu soyunma odasında aldı

Başkan Özbek'in soyunma odasında yaklaşık 10 dakika kaldığı ve Okan Buruk ile ayaküstü bir değerlendirme toplantısı yaptığı da gelen bilgiler arasında. Yönetim kanadının, artan tepkiler ve transfer beklentisi nedeniyle hafta içinde acil bir toplantı yapması bekleniyor.