Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'i konuk ediyor. İlk maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve sahadan 5-1 mağlup ayrılan Aslan, İstanbul Fatih Terim Stadı'nda mucize peşinde. Fatih Terim ve öğrencilerinin tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyacı var. Peki; Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlıyor. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan Davide Massa yönetecek ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Oynadığı ilk maçta PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Aslan, tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılıların tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Turu geçen takım üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Aslan, PSV'ye elenmesi halinde ise Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray - PSV Eindhoven

Stat: İstanbul Fatih Terim

Hakem: Davide Massa (İtalya)

Saat: 21.00

Yayın: Spor Smart (D-Smart)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV Eindhoven: Drommel, Teze, Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Götze, Gakpo, Zahavi