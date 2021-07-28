Galatasaray PSV Eindhoven maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'i konuk ediyor. İlk maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve sahadan 5-1 mağlup ayrılan Aslan, İstanbul Fatih Terim Stadı'nda mucize peşinde. Fatih Terim ve öğrencilerinin tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyacı var. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlıyor.

İstanbul Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayan müsabakayı İtalyan Massimiliano Irrati yönetiyor ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray: 1 - 2 :PSV Eindhoven

(İkinci yarı oynanıyor)

83' GOOLLL! Galatasaray, Mbaye Diagne ile durumu 2-1'e getiriyor! Arda Turan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir son çizgiye inerek ortasını yakın direğe doğru gönderiyor. Yere uzanan Mbaye Diagne ters vole vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

74' Kazandığımız serbest vuruşu ceza yayı sol çaprazından Aytaç Kara kullanıyor. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

73' KIRMIZI KART Rakibimizde Olivier Boscagli oyuncumuz Mbaye Diagne'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

71' Ceza yayında topla buluşan Jesse Sekidika rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve şut pozisyonunu kaybedince pasını ceza sahası içi sağ tarafındaki arkadaşı DeAndre Yedlin'e gönderiyor. DeAndre Yedlin son çizgiye inerek ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Joel Drommel meşin yuvarlağı son anda dışarı çelmeyi başarıyor.

65' Kullandığımız serbest vuruşta Ömer Bayram doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

59' GOL! PSV Eindhoven, Marco Van Ginkel ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ kanattan gelişen atakta Mario Götze ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Marco Van Ginkel bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerimizle buluşturuyor.

56' Hızlı gelişen atağımızda orta alanda rakibini geçen Jesse Sekidika sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

53' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Philipp Max ortasını ön direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Marco Van Ginkel kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

51' Ceza yayının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Philipp Max doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak barajımızdan sekerek kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

46' Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinde topla buluşan Ryan Babel doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gidiyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı rakibimizin vuruşu ile başlıyor.

45' Hakem Massimiliano Irrati'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

43' Noni Madueke sağ kanatta topla buluşuyor ve ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak savunmamız meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı çevirmeyi başarıyor.

37'GOL! PSV Eindhoven, Noni Madueke ile öne geçiyor! Ceza sahamızın sol çaprazının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Cody Gakpo ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Kalecimiz Fernando Muslera gelen topu yumrukları ile ceza yayı sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Noni Madueke topu kontrol ederek çok sert vuruyor ve savunmamızda Marcao'ya çarpan top filelerle buluşuyor.

28' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Van Ginkel bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızda Christian Luyindama'dan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

26' Cody Gakpo sol çaprazda topla buluşuyor ve ceza sahasına girerken rakibini geçiyor ancak son vuruşunu yaparken savunmamız tekrar araya girmeyi başarıyor.

16' Gelişen atağımızda topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Aytaç Kara doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

3' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Noni Madueke pasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Penaltı noktası gerisinde topu önünde bulan Marco Van Ginkel bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmamızdan geri geliyor.

1' Müsabaka temsilcimizin vuruşu ile başlıyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Ryan Babel), Kerem Aktürkoğlu (Arda Turan), Mustafa Muhammed (Mbaye Diagne)

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel (Pröpper), Madueke (Mauro), Zahavi (Viergever), Gakpo

Oynadığı ilk maçta PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Aslan, tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılıların tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Galatasaray, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Turu geçen takım üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Aslan, PSV'ye elenmesi halinde ise Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.