Galatasaray Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız devi Paris Saint-Germain ile Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan, 52 bin taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden PSG’yi devirerek zafer peşinde. Kritik 90 dakika ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 281. karşılaşmasına çıkıyor. Türk Telekom Stadı'nda 22.00'de başlan ve beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

Galatasaray: 0 - 0 :Paris Saint-Germain (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakem: Szymon Marciniak

Saat: 22.00

Yayın: beIN SPORTS

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

Teknik direktör: Fatih Terim

Paris Saint-Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi

Teknik direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray, Avrupa'da 281. maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 280 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Galatasaray, Terim yönetiminde 74. Avrupa maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Neymar cezalı

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına 'rezalet' yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.