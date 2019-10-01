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Galatasaray Paris Saint Germain maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda

Galatasaray, bu akşam saat 22:00'da Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak. 1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak. Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar sonunda puan durumu şu şekilde:

1. PSG (3 Puan)

2. Club Brugge (1 Puan)

3. Galatasaray (1 Puan)

4. Real Madrid (0 Puan)

Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Muslera - Mariano - Luyindama - Marcao - Nagatoma -  Nzonzi - Seri
Feghouli - Belhanda - Babel - Falcao

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