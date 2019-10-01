Galatasaray Paris Saint Germain maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
Galatasaray, bu akşam saat 22:00'da Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Fransa temsilcisi PSG ile TT Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak başlayan Galatasaray, 2. maçta bu akşam İstanbul'da PSG'yi ağırlayacak. 1 Ekim 2019 Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray PSG maçı, saat 22'de başlayacak. Galatasaray-PSG maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçlar sonunda puan durumu şu şekilde:
1. PSG (3 Puan)
2. Club Brugge (1 Puan)
3. Galatasaray (1 Puan)
4. Real Madrid (0 Puan)
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Muslera - Mariano - Luyindama - Marcao - Nagatoma - Nzonzi - Seri
Feghouli - Belhanda - Babel - Falcao