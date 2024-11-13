Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alıyor mu? Napoli'den açıklama geldi
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Victor Osimhen, Galatasaray'daki golleri ile yeniden Avrupa'daki dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yıldız futbolcunun geleceğiyle dikkat çeken açıklamalar yaptı. Osimhen için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.
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Osimhen, gösterdiği performansla Sarı Kırmızılı taraftarların Mauro Icardi ile birlikte yeni gözdesi haline geldi.
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Nijeryalı yıldız, son olarak Samsunspor ile oynanan maçta iki gol atarak galibiyette önemli bir rol oynadı.
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25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formayla 9 maçta 8 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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