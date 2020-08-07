Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini bitirdi anlaşma 3 yıllık
Arda Turan'a imza attıran Galatasaray, yıldız futbolcunun transferini bitirdi. Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Muriqi yerine şimdiden arayışlara başlayan Kanarya, sezonu La Liga ekibi Celta Vigo'da geçiren Smolov'u gündemine aldı. Sarı - lacivertileler, bu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için resmi olarak teklif yaptı. Smolov, bu sezon Lokomotiv Moskova ve Celta Vigo'da 33 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transferde atağa kalktı. İspanyol basının duyurduğu habere göre bordo-mavililer, dünyaca ünlü Arjantinli stoper Ezequiel Garay'ı gündemine aldı.
Fenerbahçe, yıldız golcüsü Vedat Muriqi için dün İstanbul'da Lazio ile pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarılacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesi için transfer pazarlığına devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin liginin bu yıl oynanmayacağı iddiası, dedikoduları alevlendirdi. Bu iddialar sonrası sarı-kırmızılı kulübün harekete geçtiği ve Godoy Cruz'un genç yıldızı Juan Brunetta'yı istediği iddia edildi.