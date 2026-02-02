Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu! Transfer gerçekleşecek mi?
Ünlü futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla Galatasaray'a 4 aylık ve 12 maçlık özel bir proje için yeşil ışık yaktığını iddia etti.
Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında konuşan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine damga vuran bir iddiayı gündeme taşıdı.
Tüzemen'in açıklamaları, Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi ihtimalini gündeme getirdi.
MESSI'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Levent Tüzemen, kulüp içinden aldığı bilgilere dayandırdığı açıklamasında Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Galatasaray seçeneğine sıcak baktığını söyledi. Tüzemen, Arjantinli yıldızın yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.
"YÖNETİM DE DOĞRULADI"
Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler.