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Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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