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Galatasaray Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Grubunda namağlup lider durumda bulunan Aslan, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak müsabakayı Almanya'dan Tobias Stieler yönetecek ve karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Marsilya

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Lopez, Caleta, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Lirola, Dieng, Milik

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan temsilcimiz 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

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