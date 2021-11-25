Galatasaray Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor. Grubunda namağlup lider durumda bulunan Aslan, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak müsabakayı Almanya'dan Tobias Stieler yönetecek ve karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Marsilya
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Marsilya: Lopez, Caleta, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Lirola, Dieng, Milik
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan temsilcimiz 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.