Galatasaray-Liverpool maçını yönetecek hakem belli oldu

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.

