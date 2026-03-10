BIST 13.176
DOLAR 44,05
EURO 51,38
ALTIN 7.405,69
HABER /  SPOR

Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım

Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool ile karşılaşıyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti. 

Galatasaray - Liverpool

Karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Liverpool ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. 

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. 

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı tehdidi: Şüpheniz varsa yaklaşın
Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı tehdidi: Şüpheniz varsa yaklaşın
MSB'den sosyal medyayı sallayan paylaşım! İspanya'da gündem oldu
MSB'den sosyal medyayı sallayan paylaşım! İspanya'da gündem oldu
Grok’un savaş yanıtları tartışma yarattı
Grok’un savaş yanıtları tartışma yarattı
ABD Orta Doğu'da bataklığa saplandı: Amerikan basını gerçeği yazdı
ABD Orta Doğu'da bataklığa saplandı: Amerikan basını gerçeği yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
İran’dan iltica isteyen futbolculara geri dön çağrısı
İran’dan iltica isteyen futbolculara geri dön çağrısı
İBB davasında ikinci gün de gergin geçti
İBB davasında ikinci gün de gergin geçti
Barış Yarkadaş, CHP'den vekillere atılan mesajı canlı yayında gösterdi!
Barış Yarkadaş, CHP'den vekillere atılan mesajı canlı yayında gösterdi!
Türkiye’nin enerji kalkanı Gabar! Hürmüz kapanınca stratejik güç oldu
Türkiye’nin enerji kalkanı Gabar! Hürmüz kapanınca stratejik güç oldu
Marmara Cezaevi'nde 'kayıt' krizi: Başsavcılık harekete geçti
Marmara Cezaevi'nde 'kayıt' krizi: Başsavcılık harekete geçti
16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü
16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü
İsrail ordusu, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait yer altı kompleksini vurduğunu iddia etti
İsrail ordusu, Tahran'da Devrim Muhafızları'na ait yer altı kompleksini vurduğunu iddia etti