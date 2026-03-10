Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool FC ile karşı karşıya geliyor. Premier Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üçüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Galatasaray, Eylül 2025'te oynanan mücadelede İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek dikkat çekmişti.

Galatasaray - Liverpool

Karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Liverpool ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.