Galatasaray - Liverpool / Canlı anlatım

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar ilk maçta Alman temsilcisi Frankfurt'a 5-1'lik şok bir skorla mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrenciler, bu maçtan puan veya puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray 1 - 0 Liverpool

16'GGOOOOLLLLL! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

15'Barış Alper ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

8'Gakpo sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ekitike'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

5'Ceza sahasının sağında topla buluşan Frimpong içeri ortalamak istedi. Sanchez'in ayak koyduğu top kornere çıktı.

2'Ani gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Barış'ın vuruşunda top, Alisson'un müdahalesiyle kornere gitti.

1' Karşılaşma başladı.

Galatasaray - Liverpool ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. "Devler Ligi"ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Bu akşamki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.

EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ TARAFTARI

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek.

Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.