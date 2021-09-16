Galatasaray Lazio maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlıyor. Aslan, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Peki; Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.45'te başlayacak müsabakayı Sloven Matej Jug yönetecek ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak Galatasaray, çıktığı 294 müsabakanın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Galatasaray - Lazio

Stat: Türk Telekom

Hakem: Matej Jug (Slovenya)

Saat: 19.45

Yayın: Exxen

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile