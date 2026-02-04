Galatasaray kupada İstanbulspor’u rahat geçti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Icardi, 24. dakikada Torreira ve 33. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü 26. dakikada Mendy Mamadou attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yükselterek grup liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray 3 - 1 İstanbulspor
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.
90'Maçın sonuna en az 8 dakika ilave edildi.
67'Asprilla, pasını ceza sahasındaki Icardi'ye gönderdi. Icardi savunmadan sıyrılarak yerden vurdu, top direk dibinden auta gitti.
60'Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan yaptığı orta kafalardan sekip kaleci Mücahit'te kaldı.
46'Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı! İsa Doğan bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılırken, Ahmed Kutucu tedbir amaçlı oyundan çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
38'Ceza sahasının sağında topla buluşan Kaan Ayhan dar açıdan kaleyi düşündü. Kaan'ın şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
33'GOL! Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle yeniden farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının gerisinde topu alan Ahmed, uzaktan kaleyü düşündü. Ahmed'in sert şutunda top ağlara gitti.
26'GOL! İstanbulspor, Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Savunmanın hatasında topu alan Mamadou, ceza sahasına girip kaleci Günay'ı çalımlayarak önünü boşalttı. Mamadou'nun vuruşunda top boş ağlara gitti.
24'GOL! Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Asprilla sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top ceza yayındaki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın şutunda top ağlara gitti.
20'Ceza sahasının solunda topla buluşan Ahmed'in vuruşunda top kaleci İsa'da kaldı.
14'Sağ kanattan ceza sahasına giren Asprilla, kale önüne ortaladı. Kaleci topu yumruklarıyla kornere çeldi.
5'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ahmed sol kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Galatasaray - İstanbulspor ilk 11'ler
Galatasaray: Günay, Kaan, Kazımcan, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Gökdeniz, Aspiralla, Ahmed, Icardi
İstanbulspor: İsa, Özcan, Demir, Duran, Emrecan, Turan, Ömer Faruk, İsa, Sambissa, Mendy, Ertuğrul