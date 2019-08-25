Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray’da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de olacak.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonuna şok Yukatel Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma 21.45'ten itibaren beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyircisiyle buluşacak olan sarı-kırmızılılar, saha ve seyirci avantajını kullanarak hem rakibini yenmeyi, hem de yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Galatasaray'da Marcao kırmızı kart cezası nedeniyle, Emre Akbaba ile Emre Taşdemir de sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sezona sahasında oynadığı MKE Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor ise Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini almayı istiyor. Konuk ekipte Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.