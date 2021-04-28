Zirve takibini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 38. hafta maçında ile Konyaspor'u ağırlıyor. Aslan, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki; Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde 35 maç oynayan Aslan; 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan toplarken; haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti ve 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Galatasaray - Konyaspor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 2

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Emre Kılınç, Halil, Kerem, Mohamed

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi