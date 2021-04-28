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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 38. hafta maçında ile Konyaspor'u ağırlıyor. Aslan, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki; Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Ligde 35 maç oynayan Aslan; 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan toplarken; haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti ve 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Galatasaray - Konyaspor

Stat: Türk Telekom
Hakem: Cüneyt Çakır
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 2

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Emre Kılınç, Halil, Kerem, Mohamed

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

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