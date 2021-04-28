Galatasaray Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de 38. hafta maçında ile Konyaspor'u ağırlıyor. Aslan, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Ligde 35 maç oynayan Aslan; 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan toplarken; haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti ve 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Galatasaray: 0 - 0 :Konyaspor

(İlk yarı oynanıyor)

26' Hızlı hücümda Galatasaray savunmasını az adamla yakalayan Ismael Diomande'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden ortasında top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

10' Ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu İttifak Holding Konyaspor savunmasından dönüyor.

8' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao'nun kafa vuruşunda top yandan auta gidiyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Cüneyt Çakır

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 2

Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Ismael Diomande, Jesse Sekidika, Amar Rahmanovic, Levan Shengelia, Artem Kravets